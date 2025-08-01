قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فلايت رادار يرصد طائرات عسكرية من ألمانيا وفرنسا تحلق فوق قطاع غزة| شاهد

فلايت رادار
فلايت رادار
نورهان خفاجي

نشر موقع تتبع الطيران العالمي “فلايت رادار”، صورًا من الأقمار الصناعية تظهر طائرات نقل عسكرية من عدة دول أجنبية مختلفة تحلق فوق سماء غزة خلال الساعات الماضية.

كشف فلايت رادار، عن هوية الطائرات التي حلقت فوق القطاع المحتل خلال الساعات الماضية، حيث كانت إحدى هذه الطائرات تابعة للجيش الألماني، وثلاث طائرات أخرى تابعة للقوات الجوية الفرنسية، وطائرة خامسة لم يكشف موقع التتبع العالمي عن هويتها.

بمجرد نشر موقع التتبع العالمي، المنشور عبر حسابه الرسمي، دون أن يذكر أي تفاصيل حول هذه الطائرات العسكرية، انهالت تعليقات المتابعين حول القضية الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وما يشهده القطاع المحتل من جرائم قتل وتجويع، فيما انهالت بعض التعليقات الأخرى ترجح أن هذه الطائرات العسكرية ربما هي لعمليات إنزال للمساعدات الإنسانية فوق القطاع.

في تعليقه على هذه الترجيحات، قال موقع التتبع العالمي:" Flightradar24 خدمة تتبع رحلات جوية، وليست نقاشًا سياسيًا. ابقَ هادئًا وتابع تتبع الطائرات"، محاولا تحجيم النقاش السياسي عبر حسابه الرسمي.

كانت وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت في تصريحات اليوم الجمعة، أنها ستقوم بإسقاط ما لا يقل عن 40 طنا من المساعدات على قطاع غزة عبر الأردن، وكذا أعلنت ألمانيا قبل يومين، شروعها في بدء إنزال مساعدات إنسانية فوق القطاع المحتل.

فلايت رادار غزة القطاع المحتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

عمر كمال

عمر كمال يحيى حفلا غنائيا فى دبي فى هذا الموعد

علي الحجار

27 أغسطس.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي

أصالة

أصالة تحيى حفلا غنائيا بمهرجان جرش بالأردن.. اليوم

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد