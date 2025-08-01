فلايت رادار يرصد طائرات عسكرية من ألمانيا وفرنسا تحلق فوق قطاع غزة| شاهد

نشر موقع تتبع الطيران العالمي “فلايت رادار”، صورًا من الأقمار الصناعية تظهر طائرات نقل عسكرية من عدة دول أجنبية مختلفة تحلق فوق سماء غزة خلال الساعات الماضية.

كشف فلايت رادار، عن هوية الطائرات التي حلقت فوق القطاع المحتل خلال الساعات الماضية، حيث كانت إحدى هذه الطائرات تابعة للجيش الألماني، وثلاث طائرات أخرى تابعة للقوات الجوية الفرنسية، وطائرة خامسة لم يكشف موقع التتبع العالمي عن هويتها.

بمجرد نشر موقع التتبع العالمي، المنشور عبر حسابه الرسمي، دون أن يذكر أي تفاصيل حول هذه الطائرات العسكرية، انهالت تعليقات المتابعين حول القضية الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وما يشهده القطاع المحتل من جرائم قتل وتجويع، فيما انهالت بعض التعليقات الأخرى ترجح أن هذه الطائرات العسكرية ربما هي لعمليات إنزال للمساعدات الإنسانية فوق القطاع.

في تعليقه على هذه الترجيحات، قال موقع التتبع العالمي:" Flightradar24 خدمة تتبع رحلات جوية، وليست نقاشًا سياسيًا. ابقَ هادئًا وتابع تتبع الطائرات"، محاولا تحجيم النقاش السياسي عبر حسابه الرسمي.

كانت وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت في تصريحات اليوم الجمعة، أنها ستقوم بإسقاط ما لا يقل عن 40 طنا من المساعدات على قطاع غزة عبر الأردن، وكذا أعلنت ألمانيا قبل يومين، شروعها في بدء إنزال مساعدات إنسانية فوق القطاع المحتل.