دولة أوروبية تعلن عدم استقبالها لأي فلسطيني قادم من غزة



نقلت إذاعة "فرانس إنفو" تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو والتي قال ان باريس لن تستقبل مزيدا من الفلسطينيين من غزة إلى حين صدور نتائج التحقيق في الثغرات التي سمحت بقبول طالبة متهمة بإطلاق تصريحات معادية للسامية..

واضاف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في تصريح لإذاعة "فرانس إنفو" إن "أي عملية من هذا النوع، وأي إجلاء من أي نوع، لن يُنفّذ قبل أن نستخلص النتائج الكاملة لهذا التحقيق".

وتابع "جميع الملفات الشخصية للأفراد الذين دخلوا الأراضي الفرنسية ستخضع لمراجعة جديدة".

جاء ذلك بعد أن استقبلت فرنسا مئات الغزيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، على خلفية هجمات 7 أكتوبر 2023.

وبين الوزير الفرنسي أن الشابة المعنية بالقضية "لا مكان لها في فرنسا"، لافتا إلى أنه من المقرر أن تغادر الأراضي الفرنسية.

واوضح وزير الخارحية الفرنسي أن هناك مناقشات تجري حاليًا لتحديد وجهتها المقبلة.

وكان من المقرر أن تلتحق الطالبة بمعهد الدراسات السياسية في مدينة ليل مع بداية العام الدراسي، غير أن منشورات على حساباتها الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، دعت فيها إلى قتل اليهود، وتم حذفها لاحقا أدت إلى إلغاء تسجيلها وفتح تحقيق قضائي بحقها بتهمة الترويج للإرهاب، إلى جانب فتح تحقيق داخلي لمعرفة كيف لم يتم اكتشاف تلك المنشورات مسبقًا.

وشدد بارو علي أن التحقيقات الأمنية التي أجرتها الجهات الرسمية المختصة في فرنسا، وكذلك السلطات الإسرائيلية، لم تتمكن من رصد هذه التصريحات المعادية للسامية وغير المقبولة"، لافتا على أن وجودها على الأراضي الفرنسية غير مبرر.

