تفاصيل مقـ ـتل طفلة مدينة نصر على يد عامل الدليفري

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات بواقعة طفلة مدينة نصر، التي لقيت مصرعها على يد عامل دليفري بمطعم شهير في مدينة نصر بعد أن اعتدى عليها ثم ألقى جثتها في حديقة عامة.

تفاصيل مقتـ ـل طفلة مدينة نصر على يد عامل الدليفري

وجدد قاضي المعارضات في القاهرة حبس المتهم - عامل دليفري - بواقعة طفلة مدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، باتهامات قتل طفلة مدينة نصر البالغة من العمر 10 أشهر والاعتداء عليها.

وصرحت النيابة العامة في واقعة طفلة مدينة نصر بدفن جثمان الطفلة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكذا أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وتبين من تحقيقات النيابة في واقعة طفلة مدينة نصر، أن الطفلة تقطن برفقة والدها ووالدتها وشقيقتها الأكبر في شقة سكنية مستأجرة بمنطقة مدينة نصر وأنها يوم الواقعة خرجت تلهو برفقة شقيقتها أمام العقار.

وأضافت تحقيقات النيابة في مقتل طفلة مدينة نصر، أن شقيقة المجني عليها - طفلة مدينة نصر - دخلت الحمام وحينما عادت وجدت شقيقتها اختفت وحاولت البحث عنها برفقة والدتها حتى قامت بالتوجه إلى قسم مدينة نصر لتحرير محضر.

وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة مقتل طفلة مدينة نصر، أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثتها في حديثة عامة بالقرب من مسكنها وتبين تعرضها لإعتداء جسدي قبل وفاتها وتبين أن الطفلة بدون ملابسه وعلى رقبتها آثار خنق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثمان طفلة صغيرة داخل إحدى الحدائق في منطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى مسرح الواقعة لكشف الملابسات.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمحل كشري بالغ من العمر 22 عاما، حيث قام بالاعتداء جسديا على الطفلة المجني عليه وحينما قامت بالصراخ قام بقتلها لتجنب افتضاح أمره.

وشرحت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن المتهم يعمل في محل كشري تقطن به المجني عليها وأنه شاهدها أثناء لهوها واستغل الفرصة وقام باختطافها وتعدى عليها جنسيا وما أن قامت بالصراخ قام بقتلها لتجنب افتضاح أمره.