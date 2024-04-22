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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

20 ألف رأس ماشية.. التموين تستعد لعيد الأضحى 2024 بصفقة الموسم وأسعار مخفضة

وزارة التموين تستعد
وزارة التموين تستعد لعيد الأضحي 2024

20 ألف رأس ماشية.. تبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة الجهود بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير كافة السلع الاستراتيجية والغذائية التي يحتاجها المواطنين، ومع اقتراب عيد الأضحي 2024، وتسعي الوزارة بتوفير اللحوم بأسعار مخفضة في الأسواق من أجل المواطنين.  

20 ألف رأس ماشية

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، لتوفير 20 ألف رأس ماشية عن طريق الاستيراد من الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتأتي هذه الخطوة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط أسعار اللحوم مع توفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة قبل عيد الأضحي 2024، من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين ومحاربة جشع التجار في الأسواق.

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