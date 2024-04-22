عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

160 جنيهًا| أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 بعد موجة الانخفاض

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 بعد موجة الانخفاض

موجة من انخفاض الأسعار تشهدها العديد من السلع الغذائية الأساسية بدءً من الدواجن والأرز والزيت وصولًا إلى الخبز السياحي والفينو خلال الأيام القليلة الماضية، هذا إلى جانب انخفاض أسعار اللحوم إلى ما يقرب من 40% بالمقارنة بأسعارها قبل أيام من بداية شهر رمضان الذي تخطى فيه سعر كيلو اللحم حاجز الـ550 جنيهًا.

وتواصل أسعار المنتجات المختلفة من بينها اللحوم في الانخفاض حيث سجل سعر كيلو اللحم البلدي في محلات الجزارة اليوم من 320 إلى 330 جنيهًا مع مراعاة اختلاف هذا السعر وفقًا لقطعية اللحم والمنطقة التي يباع بها.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 في محلات الجزارة

  • سعر كيلو اللحم الكندوز من 350 إلى 400 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحم البتلو من 350 إلى 400 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحم المفروم من 320 إلى 350 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحم الجملي من 300 إلى 330 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحم الضأن من 400 إلى 440 جنيهًا.
  • سعر كيلو الكبدة البلدي من 340 إلى 380 جنيهًا.

سعر اللحوم اليوم في منافذ وزارتي الزراعة والتموين

سجل سعر كيلو اللحم البلدي الطازج اليوم في منافذ وزارة الزراعة 280 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللحم المفروم الهندي 190 جنيهًا، وكيلو اللحم الضأن 135 جنيهًا، وكيلو الكبدة 135 جنيهًا، وكيلو السجق البلدي 300 جنيهًا.

أما عن أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين فبلغت 280 جنيهًا لكيلو اللحم البلدي الطازج، و 250 جنيهًا للحم الضأن المبرد، و 270 جنيهًا للحم الضأن الطازج، و 160 جنيهًا لكيلو اللحم السوداني المجمد، وكذلك 225 جنيهًا لكيلو اللحم السوداني الطازج.

مزيد من التراجع

من جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال، الخبير وعميد زراعة جامعة عين شمس السابق، في تصريحات لصدى البلد أن أسعار اللحوم ستشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة ليصل سعر الكيلو البلدي إلى 270 جنيهًا.

ويذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أعلن في تصريحات متلفزة أن هناك 300 سلعة غذائية شهدت انخفاض في أسعارها بنسبة تصل إلى 22.5%، كما أن أسعار اللحوم شهدت تراجعًا خلال الأيام الماضية بنسبة تصل إلى 15% في السوق الحر.

كما أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن أسعار السلع انخفضت في سوق الجملة بنسب تتراوح بين 30 إلى 40% وهو ما سيشعر به المواطن خلال الفترة القادمة.

اسعار اللحوم اللحوم سعر كيلو اللحم سعر اللحوم محلات الجزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

400 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

بعد عاصفة الإمارات.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الإثنين

بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل لقاء العودة أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

موضوعات متعلقة

قطعه 3 أجزاء| ق.اتل طالب الدقهلية يدلي بتفاصيل الجريمة قبل إحالته للمفتي

بعد تحذير الأرصاد منه| الذباب الصحراوي ينقل هذا المرض الخطير للإنسان

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

بدءً من اليوم|الأسعار الرسمية الجديدة للخبز والفينو.. وهذه عقوبة المخالفين

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

قرار حاسم من «التعليم»|اتهام مدرسة دولية بالترويج للمـ.ثـ.لـ.ية بين طلبة الابتدائي.. وهذه العقوبة القانونية

ترشيحاتنا

تصل 40 درجة مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الثلاث أيام القادمة

الحكومة تعلن وظائف جديدة في 3 جهات حيوية.. تعرف على شروط التعيين

لافروف : الغرب على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية

استولى على مليوني جنيه.. مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر يواجه هذه العقوبات

بعد أيام من تحذير صادم.. إيران: لا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا

هل من تضع كحل العين يبطل صيامها؟.. احذرنه في الست من شوال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

160 جنيهًا| أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 بعد موجة الانخفاض

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

الهلال أم النصر| من سيحصد لقب الدوري السعودي.. والاتحاد خارج المنافسة

طريقة عمل السمك المشوى في الفرن بالزيت والليمون

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ