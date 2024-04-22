160 جنيهًا| أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 بعد موجة الانخفاض

موجة من انخفاض الأسعار تشهدها العديد من السلع الغذائية الأساسية بدءً من الدواجن والأرز والزيت وصولًا إلى الخبز السياحي والفينو خلال الأيام القليلة الماضية، هذا إلى جانب انخفاض أسعار اللحوم إلى ما يقرب من 40% بالمقارنة بأسعارها قبل أيام من بداية شهر رمضان الذي تخطى فيه سعر كيلو اللحم حاجز الـ550 جنيهًا.

وتواصل أسعار المنتجات المختلفة من بينها اللحوم في الانخفاض حيث سجل سعر كيلو اللحم البلدي في محلات الجزارة اليوم من 320 إلى 330 جنيهًا مع مراعاة اختلاف هذا السعر وفقًا لقطعية اللحم والمنطقة التي يباع بها.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 في محلات الجزارة

سعر كيلو اللحم الكندوز من 350 إلى 400 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البتلو من 350 إلى 400 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم المفروم من 320 إلى 350 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الجملي من 300 إلى 330 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضأن من 400 إلى 440 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة البلدي من 340 إلى 380 جنيهًا.

سعر اللحوم اليوم في منافذ وزارتي الزراعة والتموين

سجل سعر كيلو اللحم البلدي الطازج اليوم في منافذ وزارة الزراعة 280 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللحم المفروم الهندي 190 جنيهًا، وكيلو اللحم الضأن 135 جنيهًا، وكيلو الكبدة 135 جنيهًا، وكيلو السجق البلدي 300 جنيهًا.

أما عن أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين فبلغت 280 جنيهًا لكيلو اللحم البلدي الطازج، و 250 جنيهًا للحم الضأن المبرد، و 270 جنيهًا للحم الضأن الطازج، و 160 جنيهًا لكيلو اللحم السوداني المجمد، وكذلك 225 جنيهًا لكيلو اللحم السوداني الطازج.

مزيد من التراجع

من جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال، الخبير وعميد زراعة جامعة عين شمس السابق، في تصريحات لصدى البلد أن أسعار اللحوم ستشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة ليصل سعر الكيلو البلدي إلى 270 جنيهًا.

ويذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أعلن في تصريحات متلفزة أن هناك 300 سلعة غذائية شهدت انخفاض في أسعارها بنسبة تصل إلى 22.5%، كما أن أسعار اللحوم شهدت تراجعًا خلال الأيام الماضية بنسبة تصل إلى 15% في السوق الحر.

كما أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن أسعار السلع انخفضت في سوق الجملة بنسب تتراوح بين 30 إلى 40% وهو ما سيشعر به المواطن خلال الفترة القادمة.