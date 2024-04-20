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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تراجع كبير.. مفاجأة في أسعار اللحوم خلال أيام|تفاصيل كاملة

انخفاض اسعار اللحوم
انخفاض اسعار اللحوم

قال الدكتور احمد جلال الخبير وعميد زراعة جامعة عين شمس السابق، أن الأسعار سوف تنخفض  بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد نحو شهر من الآن، ولكن ستأخذ بعض الوقت حتى تعود لما كانت عليه.
 

وأكد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن خلال الفترة المقبلة سنشهد انخفاض في أسعار اللحوم ستصل لـ 270 جنيه لليكلو.

وشدد الدكتور أحمد جلال عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة وعميد كلية زراعة جامعة عين شمس السابق، أنه يجب علي المواطنين البحث عن الأماكن التي تبيع بأسعار مخفضة والاستجابة لمبادرة التخفيض، مؤكدا أن الدولة تخلصت بشكل نهائي من السوق السوداء، لافتا إلى أن الدولار متوفر في جميع البنوك.
 

وتابع، أنه اسعار الدواجن انخفضت اكثر من ١٧ جنيها للكيلو، تأكيدا لما نوهنا عنه قبل نهاية شهر رمضان 2024.

وأوضح، أنه سوف تنخفض أسعار الدواجن والبيض مرة اخري انخفاض كبير يحس به المواطن نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف، حيث تشير التوقعات إلى هبوط في أسعار هذه العناصر الأساسية لإنتاج الدواجن.

وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض سعر كيلو الدواجن إلى 78 جنيها للمواطن في الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدة علي انخفاض جميع السلع الأساسية وهو ما شعر به جميع المواطنين في الفترة الحالية انخفاض حاد في عدد كبير من السلع الاستراتيجية.

 

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