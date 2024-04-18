بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم.. ومناشدة من الشعبة لكبار المربيين

قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة الجزارة بالغرفة التجارية، إنه منذ قبل رمضان وكانت الشعبة تنوه أن أسعار اللحوم التى حدثت قبيله كانت وهمية، لأن كان هناك ركودا كبيرا فى السوق، مشيرا إلى أنه حدث نزول تدريجي فى الأسعار.

وأضاف هيثم عبد الباسط رئيس شعبة الجزارة بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”: “نتوقع فى الأيام القادمة أن يحدث نزول مع ثبات سعر الدولار ومع نزول الأعلاف”، مناشدا كبار المربين نظرا للظروف التي تمر بها البلاد أن يكون هناك تعاون مع أصحاب محلات الجزارة لخفض أسعار اللحوم فى السوق.

وتابع هيثم عبد الباسط رئيس شعبة الجزارة بالغرفة التجارية، أن العلف الذى كان موجود فى السوق كان بسعر قديم، أملا منهم مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد ويحدث انخفاض فى أسعار اللحوم.