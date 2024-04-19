موعد انكسار الموجة الحارة.. وحقيقة تأثر مصر بمنخض جوي

بعد التقلبات المناخية التي حدثت خلال الأيام الماضية، يستمر بحث الكثير من المواطنين عن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية على كل أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة مستقرة، وأن الطقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى هي 29 درجة مئوية.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 23 أبريل، ستشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

ويسود بداية من يوم الثلاثاء المقبل طقس شديد الحرارة نهارا على كل أنحاء البلاد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

حقيقة تأثر مصر بمنخض جوي



طمأنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالأرصاد الجوية، جموع المصريين بعد حالة القلق التي انتابت الجميع في الساعات الماضية من إمكانية تأثر مصر من الطقس السيئ الذي تعرضت له عدد من دول الخليج، لافتة إلى أن مصر لن تتأثر بما جرى للعديد من الأسباب.

وشددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالأرصاد الجوية، على أن مصر لن تتأثر بهذه الحالة الجوية، موضحة أن ذلك يرجع لاختلاف الطبيعة المكانية والجغرافية بين مصر ودول الخليج