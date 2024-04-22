مبيحبوش خلفة البنات.. شاب يروي مأساته مع أسرة طليقته

خصصت الإعلامية نهال طايل، فقرة من حلقة اليوم لبرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، لاستغاثة شاب من طليقته بعد حرمانه من بنته الوحيدة بسبب الخلافات الزوجية.

وروى الشاب عبدالعظيم أحمد، ابن مركز الصف، مأساته مع طليقته، قائلا: "أسرة زوجتي عرفوا إن اللي في بطن مراتي بنت مش ولد ومن هنا بدأت المشاكل تعرف طريقها للمنزل".

وأضاف: "أنا خطبت عن حب وقعدت 5 سنوات لظروف شخصية بسبب قضائي لفترة الجيش واستعدادي لتكوين حياتي، حيث كانت زميلة لي في العمل، وبعد انتهائي من فترة الجيش؛ تزوجنا على الفور".

وأوضح أن المشكلات الزوجية بيننا بدأت بعد 4 أشهر فقط من الزواج، وكانت بسبب إقامة شقيق زوجتي معنا في شقتي في المنزل، وعندما قمت بالشكوى إلى والد زوجتي، أرسل إلى زوجتي وقال لها هاتي أخوكي وتعالي وسيبوا البيت".

واسترسل: "هذا الموقف جاء بعدما تم الكشف عن حمل زوجتي واكتشفنا أنها حامل في بنت وليس ولدا، ومن هنا بدأت المعاملة تتغير، لرفضهم البنات، مع العلم أني راضٍ بقدر الله سبحانه وتعالى، ولم أعترض من الأساس، موضحا: "أسرة الزوجة رفضت حملها للإناث، وكانت ترغب في الأولاد فقط، وهو ما جعل الزوجة تترك منزلها وتذهب للمكوث في منزل أسرتها حتى موعد الولادة".

وتابع أنه بعد الولادة امتنعت الزوجة عن رضاعة طفلتنا الصغيرة، وتم تربيتها على اللبن الصناعي، وتم الطلاق بعدها.

