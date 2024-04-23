متحف النوبة يستضيف ورشة عمل حول اكتشافات مقابر النبلاء غرب أسوان.. اليوم

يستضيف متحف النوبة بمدينة أسوان صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول اكتشافات مقابر النبلاء بجبل أبو الهوا غرب أسوان، وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة والمشرف العام على السياحة بأسوان، وسفير الاتحاد الأوروبى بمصر، السفير كريستيان برجر.

وتقع "مقابر النبلاء" بالبر الغربي للنيل بمدينة أسوان وتمثل تحفة جمالية تاريخية مواجهة لكورنيش النيل ، وخاصة بعد أن تم منذ سنوات تنفيذ مشروع إنارة للبر الغربى ومقابر النبلاء حيث تضم مجموعة مقابر صخرية تقع على الضفة الغربية لأسوان وهذه المقابر كانت لحكام مدينة أسوان.

مقابر النبلاء

وتضم المقابر 85 مقبرة فرعونية ومن أهم المقابر الموجودة فى الجبل مقبرة أمنحت حيث تعتبر من أكبر المقابر الموجودة فى المنطقة حيث إن واجهة المقبرة تبلغ حوالى 12م تقريباً وعليها نقوش فى غاية الروعة، ومقبرة "خونس" وترجع إلى عصر الدولة القديمة، ووصف المقبرة " وتقع من الناحية الشرقية لمقابر الدولة الحديثة، وتحتوى المنطقة على مقبرة "وسر ساتت" وترجع لعصر الدولة الحديثة، كما توجد مقبرة أخرى لا تحمل اسم وتعود إلى عصر الدولة الحديثة.

