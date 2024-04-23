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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فتة الرقاق

رقاق
رقاق

فتة الرقاق هي وجبة شهية ومشهورة في المطبخ العربي، إليك طريقة تحضير فتة الرقاق بمذاق لا يقاوم وشكل شهي للشيف هدى زعرب.

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المكونات لعمل فتة الرقاق

رقائق العجين العربي (رقائق الشاورما أو الرقاق اللبناني)
لحم دجاج أو لحم بقر مقطع إلى شرائح رفيعة
بصل مقطع إلى شرائح رقيقة
ثوم مهروس (حسب الرغبة)
عصير ليمون
ملح وفلفل حسب الذوق
بهارات مشكلة (مثل بهارات الشاورما)
زيت للقلي
للصلصة:

زبادي طبيعي
2 ملاعق كبيرة من الطحينة (صلصة السمسم)
عصير ليمون
ملح وفلفل حسب الذوق
ماء بارد

الطريقة لعمل فتة الرقاق

قومي بتحضير الصلصة المشابهة لصلصة التتبيلة: في وعاء، اخلطي الزبادي، الطحينة، عصير الليمون، الملح، والفلفل معًا. 

أضيفي الماء تدريجياً حتى تحصلي على قوام صلصة سميكة. ضعي الصلصة في الثلاجة لتبرد.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة. أضيفي شرائح البصل وقلبيها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. 

قومي بنقلها إلى ورق مناديل لامتصاص الزيت الزائد.

في نفس المقلاة، قومي بقلي شرائح اللحم حتى تنضج تمامًا وتحمر. 

يمكنك إضافة الملح والفلفل والبهارات المشكلة لتتبيل اللحم أثناء القلي. 

قومي بنقل اللحم إلى ورق مناديل لامتصاص الزيت الزائد.

قومي بتحمير رقائق العجين في الفرن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة ومنتفخة.

قومي بتجميع الفتة: قومي بتكسير رقائق العجين إلى قطع صغيرة. ضعي قطع العجين في طبق التقديم. ضعي فوقها شرائح اللحم والبصل المقلي. يمكنك إضافة الثوم المهروس ورشة من عصير الليمون حسب الرغبة.

قدمي فتة الرقاق مع الصلصة المحضرة في الخطوة الأولى وقدميها ساخنة.

تذكري أن هذه هي الطريقة التقليدية لتحضير فتة الرقاق، ويمكنك تعديل المكونات والتوابل حسب ذوقك الشخصي.

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