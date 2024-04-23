بسعر مفاجأة وبإمكانيات عصرية.. سامسونج تطرح هاتف جالاكسي C55

إذا كنت تبحث عن هاتف جديد بمواصفات عصرية يمكنك شراء هاتف جالاكسي C55، وهو من الهواتف ذات الفئة المتوسطة والتي تشبه مواصفات هاتف جالاكسي M55.

وفقا لموقع" 9to5google" يأتي هاتف جالاكسي C55 مزود بشاشة من نوع أمولد قياسها 6.7 بوصة و بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ودقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا.

وتضم شاشة هاتف جالاكسي C55 كاميرا سيلفي بدقة يصل قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.4 في النتوء الدائري في الشاشة، وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية للهاتف بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/1.8 مع مثبت بصري OIS

ويمكن لهاتف جالاكسي C55 الذكي تسجيل مقاطع فيديو وبدقة قدرها 4K وبمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، ومقاطع فيديو بطيئة الحركة وبدقة قدرها 720 بكسلًا وبمعدل يصل إلى 240 إطارًا في الثانية.

ويعمل هاتف جالاكسي C55 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7 جين 1، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، يمكن شحنها وذلك عبر منفذ USB-C بقوة تصل إلى 45 واطًا.

ويأتي هاتف جالاكسي C55 مزودًا بنظام التشغيل أندرويد 14، و بسعر يصل إلى 300 دولارٍ أمريكي، ولم تكشف الشركة بعدُ عن موعد توفره في الأسواق العالمية.