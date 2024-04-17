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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|هاتف «Moto Edge 50 Ultra» بإمكانيات خارقة لن تجعلك تندم على شرائه.. وإنفاق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي فما القصة؟

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مسئول كبير بـ جوجل: سننفق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي

قال ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة DeepMind المملوكة لـ جوجل، إن الشركة ستنفق أكثر من 100 مليار دولار مع مرور الوقت لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتحدث ديميس هاسابيس عن استثمار عملاق التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر TED في فانكوفر أمس، حيث سُئل عن خطط  شركات OpenAI ومايكروسوفت المُعلن عنها لإنشاء مركز بيانات مقره الولايات المتحدة يُشار إليه باسم "Stargate". 

بإمكانيات خارقة لن تجعلك تندم على شرائه.. هاتف «Moto Edge 50 Ultra»

إذا كنت تبحثين عن هاتف بإمكانيات خاصة وسعر معقول يمكنك شراء هاتف" Moto Edge 50 Ultra “ و الذي يأتي برقاقة”  Snapdragon 8s Gen 3" وبإعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 1000 يورو.

 

بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. حاسوب «MateBook X Pro» من هواوي

إذا كنت تبحث عن هاتف بتصميم أنيق ووزن خفيف فلا تتردد في شراء حاسوب هواوي المحمول الجديد Huawei MateBook X Pro بإصدار 2024 والذي يتميز بتصميمه الأنيق ووزنه الخفيف، ويأتي بوزن 980 جرامًا فقط، وسمك سُمك قدره 13.5 ملم.

 

الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت شركات OpenAI Moto Edge 50 Ultra “ الكاميرا الخلفية

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