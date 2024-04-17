مسئول كبير بـ جوجل: سننفق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي

قال ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة DeepMind المملوكة لـ جوجل، إن الشركة ستنفق أكثر من 100 مليار دولار مع مرور الوقت لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتحدث ديميس هاسابيس عن استثمار عملاق التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر TED في فانكوفر أمس، حيث سُئل عن خطط شركات OpenAI ومايكروسوفت المُعلن عنها لإنشاء مركز بيانات مقره الولايات المتحدة يُشار إليه باسم "Stargate".

وقال هاسابيس "نحن لا نتحدث عن أرقامنا المحددة، ولكن أعتقد أننا نستثمر أكثر من ذلك مع مرور الوقت". وذكرت بلومبرج أنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول خطط إنفاق جوجل.

وأضاف "هذا أحد أسباب تعاوننا مع جوجل في عام 2014، وهو أننا علمنا أنه من أجل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، سنحتاج إلى الكثير من الحوسبة".

وكان ديميس هاسابيس قد شارك في تأسيس شركة DeepMind الناشئة للذكاء الاصطناعي في عام 2010 قبل أن تستحوذ عليها جوجل في عام 2014.