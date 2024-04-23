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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري طاقة: مواجهة تحديات المناخ تتطلب التخلي عن المصالح السياسية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد الدكتور المهندس "ماهر عزيز"، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أن الجهود التي بذلها العالم في مجال حماية الأرض ومواجهة التغيرات المناخية تعرضت للعديد من العقبات والتحديات، ولم تحقق النتائج المرجوة بسبب توريط المسائل البيئية بالمقاصد السياسية.

وأوضح "عزيز" خلال مشاركته في برنامج "مساء dmc"، أن مبادئ العدالة البيئية لم تطبق بشكل كافٍ، حيث ربطت بعض الدول المساعدات البيئية بالمواقف السياسية، مما أثر سلبًا على جهود مكافحة التغير المناخي.

وأشار استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إلى أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم، مثل التصحر وحرائق الغابات ونقص الموارد، تتطلب جهودًا عالمية مشتركة، ولكن حتى الآن لم تكن الجهود متكافئة أو موحدة بما يكفي.

وأكد على أهمية أن يتخذ العالم إجراءات جادة للتصدي لمشاكل البيئة، مثل التوقف عن استخدام البلاستيك والبحث عن بدائل صديقة للبيئة، خاصة أن الثروة البترولية المستخدمة في إنتاج البلاستيك لن تدوم للأبد.


وصرح بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في السياسات البيئية والاهتمام بالتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مواجهة تحديات المناخ تتطلب تضافر الجهود العالمية والتخلي عن المصالح السياسية المحددة لتحقيق النجاح في هذا المجال.

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