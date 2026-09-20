النائب العام يستقبل وفدا من أعضاء مجلس القضاء الأعلى

استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم الأحد، في مقر مكتبه، القاضي مجدي قاسم رئيس مجلس رؤساء الاستئناف عضو مجلس القضاء الأعلى، و أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم القاضي السعيد أبودنيا ‏رئيس محكمة استئناف المنصورة، و القاضي علي الهواري رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والقاضي حاتم حسني رئيس محكمة استئناف بني سويف، والقاضي عاطف نصر الدين رئيس محكمة استئناف أسيوط، والقاضي أسامة قنديل رئيس محكمة استئناف قنا، والقاضي محمد رفعت رئيس نادي قضاة مصر، في لقاءٍ ودي عكس ما يجمع رجال القضاء من روابط وتقاليد أصيلة قوامها التقدير المتبادل.

وشهد اللقاء الإشادة بدور النائب العام في الحفاظ على القيم والتقاليد القضائية، واحترام دور النيابة العامة، وتثمين أدائها الفعال بقيادة سيادته.

وتناول اللقاء، في أجواء اتسمت بالود، عددًا من الشواغل المشتركة، حيث نقل رئيس النادي ما يحمله قضاة مصر من بالغ التقدير لمؤسسة النيابة العامة.

وانتهى اللقاء بما يعكس الحرص المشترك على وحدة الأسرة القضائية وصون تقاليدها العريقة دعماً لإرساء العدالة من أجل رفعة المصلحة الوطنية.