بملامح جذابة.. يمنى طولان تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

لفتت الفنانة يمنى طولان أنظار متابعيها بصور جديدة عبر صفحتها الرسمية عبر حسابها الرسمي علي موقع "انستجرام" فى أحدث ظهور لها.

وبملامح جذابة وإطلالة رقيقة خطفت "يمنى" قلوب متابعيها بظهورها الرائع المتألق، تفاعل معها جمهورها ومتابعيها ولاقت ردود أفعال كبيرة .

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت "يمنى" تسريحة شعر تتناغم مع ملامحها إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الروز في الشفاه.



خاضت يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "حق عرب" بطوله أحمد العوضى وإخرج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

ويمنى طولان خريجه كلية الآداب قسم إعلام وتنتمى لعائلة إعلامية وقدمت طوال مشوارها الإعلامى الممتد لأكثر من 12 عاما العديد من البرامج أبرزها "اتغير مع يمني" والذي حاز على جائزة أفضل برنامج لعدة أعوام متتالية حيث قدمت الكثير من البرامج الأخرى.. وفى مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الاطفال وشاركت في العديد من فوازير عمو فؤاد.