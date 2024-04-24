بالأبيض.. جيسي عبدو تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة جيسي عبدو متابعيها بصور جديدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة وساحرة للغاية .

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

وارتدت جيسي عبدو، توب كب وعليه جيب قصير وعليهم جاكيت بأكمام طويلة، وأختارت عليهم حذاء من الجلد باللون الجملي مع حقيبة باللون البني.

وأبرزت جيسي عبدو جمال ملامحها بوضع المكياج مع لمسات رقيقة فوضعت أحمر الشفاه باللون الكشميري الناعم، مع وضع الآي لاينر، والكحل البني والآي شادو بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها، وطلاء أظافر باللون الأحمر .

واختارت جيسي عبدو ترك خصلات شعرها منسدلة على وجهها وظهرها، وذلك بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت جيسي عبدو إطلالتها بإرتداء الإكسسوارات، حيث أختارت كولية واسورة وخاتم وخلخال باللون الذهبي مع نضارة باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.



جيسي عبدو

جيسي عبدو