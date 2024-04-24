فودة يناقش مع حماية الشواطئ موقف مشاية دهب والموضوعات المشتركة

ناقش اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع هيئة حماية الشواطئ موقف مشاية دهب وعدد من الموضوعات الهامة المشتركة بين محافظة جنوب سيناء وهيئة حماية الشواطئ .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء اليوم المهندسة سلوي محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر بهيئة حماية الشواطئ وذلك بمكتب المحافظ بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ القديم بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، و الكيميائي عبد المقصود بدر مدير الإدارة العامة لشئون البيئة.

وهنأت المهندسة سلوي محمد حسن، المحافظ ومواطني جنوب سيناء بعيد تحرير سيناء في الذكرى 42، وتناول اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الهامة والمشتركة بين الهيئة والمحافظة منها موقف مشاية دهب وأهمية التنبيه لتوفيق أوضاعهم الأنشطة بها وضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وتوفيق وضع الفنادق والقرى السياحية تشجيعا للاستثمارات.



حماية الشاطئ

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