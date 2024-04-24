متظاهرون مؤيدون لفلسطين يتجمعون أمام مقر منزل تشاك شومر| فيديو

أظهر مقطع فيديو متداول، تجمع متظاهرين مؤيدين لفلسطين خارج منزل زعيم مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في بروكلين للاحتجاج.

وبحسب ما ورد تقوم الشرطة الآن باعتقالات جماعية مع سيطرة المتظاهرين على الشوارع.

وقبل وقت قصير من الحدث، دعا المنظمون شومر إلى “التوقف عن تسليح إسرائيل”.

وقال منظمو الاحتجاج: “سيواجه المئات خطر الاعتقال بينما يطالبون السيناتور شومر، الذي تحدث مؤخرًا بشكل حاد ضد نتنياهو، باتخاذ الخطوة التالية والتوقف عن تسليح إسرائيل”.

وفي وقت سابق، شكر شومر رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتمريره مشروع قانون التمويل لأوكرانيا وإسرائيل.