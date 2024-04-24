أخيرا أندرويد أقوى من آيفون.. هذه الهواتف ستأتي مدعومة بمعالج كوالكوم الأحدث

تعتزم شركة كوالكوم Qualcomm الأمريكية، إطلاق Snapdragon 8 Gen 4 في شهر أكتوبر المقبل، باعتباره من أفضل شرائح هواتف أندرويد الجديدة، وكشفت أحدث التقارير عن الهواتف التي ستكون أول من يدعم هذا المعالج.

الهواتف القادمة التي ستأتي مدعومة بمعالج كوالكوم الأحدث

ووفقا لتسريب جديد من مصدر موثوق به، يبدو أن شركة شاومي لديها صفقة حصرية مع صانع الرقائق لاستخدام معالج Snapdragon 8 Gen 4 أولا، وبالتالي، فإن أول جهازين سيستخدمان الشريحة الجديدة سيكونان ضمن سلسلة الشركة الرائدة القادمة وهم Xiaomi 15 و Xiaomi 15 Pro.

وتشير أحدث التقارير إلى أن كوالكوم ستزود لاحقا هاتفي فيفو OnePlus 13 وiQOO 13، وعلى الرغم من أن الترتيب الدقيق للإصدار ربما يكون قد تغير منذ العام الماضي، إلا أن هؤلاء هم الإصدارات التي ستقدمه الشركة لاحقا استنادا إلى التاريخ.

تسريبات حصرية تكشف عن الهواتف القادمة التي ستأتي مدعومة بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 4

وكانت هواتف OnePlus 12 وiQOO 12 وXiaomi 14 وXiaomi 14 Pro أيضا من بين أول الهواتف التي استخدمت معالج Snapdragon 8 Gen 3 عندما تم إطلاقها في الصين لأول مرة.

وقد تتأخر الإصدارات العالمية لأجهزة Xiaomi 15 وOnePlus 13 وiQOO 13 عن الإطلاق الصيني ببضعة أسابيع كما أصبح تقليدا، ويشار إلى أن هاتف Xiaomi 14 Pro لم يتم إطلاقه عالميا ولكنه يظل إصدار حصريا للصين فقط، لذلك قد يحدث نفس الشيء مع خليفته.

ومن بين الهواتف التي من المحتمل أن تعمل بمعالج كوالكوم القوي القادم، ستزود سامسونج سلسلتها الرائدة Galaxy S25 بـ Snapdragon 8 Gen 4، لذا تشير بعض التقارير إلى أن هاتف Galaxy S25 القادم سيكون أقوى بكثير من iPhone 16 Pro، بفضل أداء شريحة سناب دراجون الجديدة من Qualcomm.

وفي السنوات الأخيرة، نجحت معالجات سناب دراجون من كوالكوم في سد الفجوة إلى حد كبير مع رقائق آبل من السلسلة A من حيث الأداء، وتشير شائعة جديدة من كوريا الجنوبية إلى أن شريحة Snapdragon 8 Gen 4 القادمة يمكن أن تتفوق على شريحة Apple A18، التي ستعمل على تشغيل iPhone 16.



وتدعي الشائعات أن معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 4، سوف يتفوق على معالج آبل الأحدث Apple A18 في العديد من المعايير، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 3500 نقطة على Geekbench.

وبينما من غير المرجح أن يسجل A18 من آبل أكثر من 3300 نقطة، لذلك سيكون هذا هو الأول من نوعه منذ فترة طويلة على نظام أندرويد، وتقول الشائعات أيضا أن Snapdragon 8 Gen 4 سيحظى بنتيجة أفضل متعددة النواة ووحدة معالجة رسومات أسرع، ولكن كان هذا هو الحال بالفعل بالنسبة للأجيال السابقة.