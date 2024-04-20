هواتف متوسطة واقتصادية تغزو الأسواق قريبا.. اعرف المواصفات

أكدت بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية، على إطلاق أحدث منتجاتها خلال الأيام القليلة المقبلة، من بين الشركات التي ستكشف عن هواتف جديدة هي العلامة التجارية التابعة لـ فيفو iQOO وشركة ريلمي Realme الصينية، وستقوم الأولى بالكشف عن مجموعة هواتف متوسطة المدى، في حين ستعلن الأخيرة عن نموذج اقتصادي للميزانية.

وستكون هواتف iQOO الجديدة جزءا من سلسلة Z، ومن ناحية أخرى، سينتمي هاتف ريلمي المرتقب إلى تشكيلة Narzo، في هذه المقالة سنلقي نظرة سريعة على مواصفات الأجهزة القادمة.

1. هاتف ريلمي Realme Narzo 70x:



تستعد ريلمي لإطلاق هاتفها الاقتصادي Realme Narzo 70x، بشكل رسمي في 24 أبريل في الهند، ووفقا للإعلانات التشويقية الرسمية، سيحتوي الجهاز على وحدة كاميرا دائرية الشكل مثل جميع الهواتف الذكية الأحدث من العلامة التجارية تقريبا، وسيتميز بإطار مسطح وشاشة 120 هرتز.

وسيتم دعم الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وأخيرا، سيدعم الشحن بقوة 45 وات.

Realme Narzo 70x

2. سلسلة فيفو iQOO Z9:

من المقرر أن تطلق شركة فيفو سلسلة iQOO Z9 في الصين يوم 24 أبريل، وستتضمن المجموعة ثلاثة هواتف جديدة وهي: iQOO Z9 وiQOO Z9x وiQOO Z9 Turbo، والتي سيتم تشغيلها بواسطة معالجات كوالكوم الرائدة Snapdragon 7 Gen 3 و Snapdragon 6 Gen 1 و Snapdragon 8s Gen 3 على التوالي.

وسيحتوي هاتف iQOO Z9x،على شاشة من نوع LCD، ودعما للشحن السريع بقدرة 44 وات، في حين أن Z9 و Z9 Turbo سيأتيان مع شاشات من نوع OLED ودعم الشحن بقدرة 80 وات، وستأتي هذه الهواتف بتصميم مستوحى من تشكيلة iQOO 12.