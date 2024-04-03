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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

متشتريش دلوقتي.. هواتف بمواصفات عالية وأسعار مناسبة تغزو الأسواق قريبا

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية

يستعد عالم التكنولوجيا لإطلاق مجموعة هواتف جديدة مميزة، حيث كشفت بعض التسريبات إلي جانب بعض الإعلانات الرسمية، عن إعلان العديد من العلامات التجارية الرائدة من بينها موتورولا و وان بلس وسامسونج، على طرح أحدث إصداراتها في شهر أبريل الجاري.

وستأتي الهواتف المرتقبة ضمن فئة الأجهزة صديقة الميزانية والمتوسطة المدى، ومن المقرر أن تعيد تغير تعريف سوق الهاتف المحمول للمواصفات التي تقدمها هذه الفئات، إليكم فيما يلي تشكيلة الهواتف المنتظرة والمقرر إطلاقها في أبريل 2024:

 

 

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1. هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 4:

من المقرر إطلاق هاتف وان بلس الجديد OnePlus Nord CE 4 لأول مرة في شهر أبريل الجاري، ومن المتوقع أن يقع هذا الهاتف الذكي تحت فئة الهواتف المتوسطة، فهو يتميز بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بمعدل تحديث 120 هرتز، وبدقة FHD+، وبفضل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومعالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 3، سيعدك هذا الهاتف بأداء مذهل، بالإضافة إلى ذلك، سيأتي بسعة بطارية كبيرة مع إمكانية الشحن السريع بقدرة 100 وات.

OnePlus Nord CE 4

2. هاتف سامسونج Galaxy M55 5G:

من المقرر إطلاق هاتف سامسونج الجديد Galaxy M55 5G في شهر أبريل، والذي سيأتي كـ منافس في فئة الهواتف متوسطة المدى، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وتردد 120 هرتز، وكاميرات خلفية ثلاثية، ومعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 7 Gen 1، ويهدف إلى تلبية احتياجات المشترين من الفئة المتوسطة.

Galaxy M55 5G

3. هاتف ريلمي Realme 12x 5G:

من المقرر إطلاق هاتف ريلمي الجديد Realme 12x 5G في شهر أبريل، ومن المؤكد أنه سيصل إلى الأسواق العالمية ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة بمواصفات مميزة، من بينها شاشة بقياس 6.72 بوصة، مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز، فهو يقدم تجربة مشاهدة غامرة، كما أنها مدعوما بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 6100+، مما يوفر لك أداءً سلسا تكمله بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات والذي يأتي لأولة مرة في هذه الفئة.

Realme 12x 5G

4. هاتف موتورولا Edge 50 Pro:

سيظهر هاتف موتورولا Edge 50 Pro لأول مرة، ضمن فئة الهواتف المتوسطة ذات المواصفات العليا، فهو يتميز بشاشة عرض مذهلة من نوع pOLED بقياس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث فائق السرعة يبلغ 144 هرتز، مما يجعله متعة بصرية، كما أنه مدعوما بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 7 Gen 3 ويعمل على واجهة Hello UI مع نظام التشغيل Android 14، فهو يعد بتجربة تشغيل سلسة، بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية متطورة بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة مقربة مخصصة.

Edge 50 Pro

5. هاتف سامسونج Galaxy M15 5G:

من المتوقع أن تطلق سامسونج هاتف Galaxy M15 5G في منتصف أبريل، ليلبي احتياجات مستخدمي الهواتف منخفضة الميزانية، فهو يتميز بشاشة كبيرة من نوع AMOLED وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة.

Galaxy M15 5G

6. هاتف موتورولا Edge 50 Fusion:

سيتم إطلاق هاتف موتورولا Edge 50 Fusion في أبريل جنبا إلى جنب مع Edge 50 Pro، ويستهدف شريحة الهواتف المتوسطة ​​الأدنى، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة من نوع pOLED وأن يتم تشغيله بمعالج Snapdragon أو Dimensity للحصول على أداء موثوق، وبفضل نظام الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، يعدك بقدرات تصوير مذهلة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يحزم بطارية كبيرة مع دعم الشحن السريع.

Edge 50 Fusion

7. هاتف إنفينيكس Note 40 Pro 5G:

من المقرر أن يبهر هاتف إنفينيكس Infinix Note 40 Pro 5G في فئة الفئة المتوسطة الدنيا بمواصفاته الرائعة، فهو يتميز بشاشة كبيرة من نوع AMOLED مع حواف منحنية، مما يعدك بتجربة مذهلة بصريا، كما أنه مدعوما بمعالج ميدياتك Dimensity ويتميز ببطارية كبيرة مع شحن سريع بقوة 100 وات.

Infinix Note 40 Pro 5G
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