مرض جديد يثير قلق مستخدمي هواتف iPhone.. ما هو إصبع الآيفون؟

ظهر مؤخرا قلق جديد عبر الإنترنت، يتعلق بالآثار المحتملة لاستخدام الهواتف الذكية لفترة طويلة، مع انتشر مصطلح غريب يطلق عليه "إصبع الآيفون"، مما أثار مخاوف جدية وتساؤلات عديدة من المستخدمين حول ما إذا كان للهواتف الذكية القدرة على تشكيل أجسامنا بطرق غير متوقعة؟.

ما هو إصبع الآيفون؟

يشير مصطلح "إصبع الآيفون" أو iPhone finger، إلى فكرة أن الاستخدام المطول للهواتف الذكية وخاصة أجهزة iPhone، والتي قد يترك استخدامها على المدي الطويل علامة مرئية أو مسافة بادئة على الإصبع الصغير من يد المستخدم، والتي يمكن أن تظهر على إصبع الخنصر بسبب الإمساك بالهاتف بطريقة معينة لفترات طويلة.



واكتسب القلق بشأن ما مدى خطورة الأمر على مستخدمي آيفون، الاهتمام لأول مرة عندما تمت مناقشته في بث صوتي بعنوان "The TJ Show"، حيث سلط المضيفون للحدث الضوء على ما يبدو أنه انبعاج أو فجوة ملحوظة على أصابعهم الخنصر، والتي يبدو أنها ناجمة عن استخدامهم للهواتف الذكية.

إصبع الآيفون

ومنذ ذلك الحين، آثار عشاق التكنولوجيا وبالتحديد مالكو أجهزة آيفون، مخاوف بشأن المسافة البادئة للخنصر الناتجة عن استخدام الهاتف، والذي غالبا ما يستخدم لدعم الجهاز أثناء التشغيل بيد واحدة.

وردا على هذه المخاوف، استعرض دكتور عظام الصور المنتشرة على الإنترنت لما وصفوه بـ “إصبع الآيفون”، وأوضح أن معظم الصور التي يزعم أنها تظهر فجوات في إصبع الخنصر تصور فقط اختلافات في التشريح الطبيعي.

وذكر أن وجود المسافات البادئة أو الفجوات في العديد من الحالات، لا تشير إلى مشكلة وليست دليلا على مرض ناجم عن استخدام الهاتف الذكي، ولكنها تعرض بدلا من ذلك اختلافات في تشريح الإصبع النموذجي.

ودعما لوجهة نظره، أكد دكتور آخر أخصائي في جراحة اليد على أنه لا يوجد تشخيص رسمي لمرض “إصبع الآيفون” حتي الآن، وأشار إلى أن الانبعاج الموجود في معظم هذه الصور يمكن يولد به أي شخص ولكنه يختلف بشكل كبير من شخص لآخر.

وأضاف إنه من الممكن أن يكون لدى الأشخاص الذين يعتقدون أنهم إحدي الحالات المرضية التي يطلق عليها اسم خنصر الهاتف الذكي "حالة كامنة" مما يعني أنها حالة موجودة مسبقا.