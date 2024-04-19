هاتف يسحق الجميع.. موبايل مميز من Huawei يتحدى بكاميراته أفضل الهواتف

كشفت شركة هواوي Huawei، عن أحدث تشكيلة من هواتفها الرائدة، التي حصلت على تقنيات تجعلها منافسة قوية في عالم أجهزة أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز الإصدار الأساسي من سلسلة هواوي لعام 2024 المسمي Pura 70، ويتبعه طراز Pura 70 Pro وPro+ وPura 70 Ultra، تشترك جميعها في جزيرة الكاميرا الثلاثية ومعالجات Kirin 9010 الجديدة التي تصنعها شركة هواوي.



مواصفات هواوي Huawei Pura 70

يتميز هاتف هواوي Huawei Pura 70، بشاشة كبيرة من نوع LTPO OLED، بقياس 6.6 بوصة، تبلغ دقتها 1265 × 2760 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تتميز بطبقة حماية قوية مضادة للكسر مصنوعة من زجاج Huawei Kunlun Glass.

Huawei Pura 70

ويعمل هاتف هواوي Huawei Pura 70، بواسطة معالج من نوع Kirin 9010، والمطور بمعمارية 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

وزودت هواوي هاتف Huawei Pura 70، بإعداد كاميرا ثلاثية، الرئيسية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وتحتوي االكاميرا الرئيسية على فتحة متغيرة f/1.4-f/4.0 ، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Huawei Pura 70

ويحتوي هاتف هواوي Huawei Pura 70، على بطارية تبلغ قوتها 4900 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 وات.

Huawei Pura 70

ويتوفر هاتف هواوي Huawei Pura 70، في الصين باللون الأزرق والأحمر والأبيض و الأسود، مقابل سعر يبدأ من 760 دولار (أي ما يعادل 36.950 جنيها مصريا)، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.