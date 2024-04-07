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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تقهر سامسونج وآبل بمنتجات جديدة أرخص سعرا.. اعرف الجديد

هاتف هواوي الجديد
هاتف هواوي الجديد Huawei P70

تعتزم شركة هواوي Huawei الصينية، إقامة حدث إطلاق كبير، يتضم الإعلان عن سلسلة P70، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تعمل شركة هواوي، على هاتف ذكي ثلاثي الطيات وسماعة رأس تدعم الواقع المعزز تطلق عليها اسم Huawei Vision Pro، من المقرر أن يصل كلاهما إلى المتاجر قريبا.

هاتف قابل للطي بتصميم فريد من هواوي

أعلنت شركة هواوي سابقا عن عزمها تطوير هاتف قابل للطي ثلاثي، ومن المتوقع أن يتميز هذا الهاتف بتصميم قابل للطي على شكل Z أو على شكل S مع شاشة بقياس 10 بوصات تقريبا.

وتشير براءة اختراع إلى أن شركة BOE، ستقوم بتزوديد هواوي بشاشات الهاتف الجديد القابل للطي، بينما تشارك شركات مثل Zhaoli وFusda في إنتاج المفصلات، ويقال إن عملاقة التقنية الصينية بدأت بالفعل في شراء المواد اللازمة لإنتاج هذا الجهاز المميز.

هاتف قابل للطي من هواوي بتصميم فريد ثلاثي الطيات

ومن ناحية أخرى، يقال إن هواوي تعتزم إطلاق سماعة الرأس Vision Pro ، وهي عبارة عن سماعة للواقع المختلط مزودة بمجموعة شرائح رائدة، سيساعد المعالج المتطور في تقديم تجربة أكثر غامرة وسلاسة داخل منتج متطور منافس لسماعة آبل الثورية Vision Pro.

سماعة الرأس من هواوي Huawei MR

ومن المتوقع أيضا أن يعالج جهاز هواوي القابل للارتداء أحد المخاوف الرئيسية لسماعات الرأس الأخرى التي تعمل بالرنين المغناطيسي، وهي التبديد الحراري، حيث تشير الشائعات إلى أن شركة هواوي ستوفر سماعة الرأس بآلية تبريد قوية.

وستحتوي سماعة Huawei MR، على وحدة بطارية خارجية، تشبه Vision Pro، وبالإضافة إلى ذلك سيتم طرحها بسعر تنافسي أقل بكثير من مبلغ 3500 دولار أمريكي، الذي تباع به سماعة Vision Pro من آبل.

ويشار إلى أن شركة هواوي تستعد للكشف عن أحدث سلسلة هواتفها الذكية الرائدة Huawei P70، والتي ستتكون من أربعة طرازات هي: Huawei P70 وP70 Pro وP70 Pro+ وP70 Pro Art، بشكل عام، ستحصل جميع الهواتف الأربعة على تحديث في التصميم مقارنة بأسلافها.

هاتف هواوي الجديد Huawei P70

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