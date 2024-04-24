برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة في قطاع غزة

عرضت فضائية “ العربية”، تقريرا عن تحذير برنامج الأغذية العالمي من مجاعة في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي .

وأوضح التقرير أن برنامج الأغذية العالمي أكد أن عتبات المجاعة الثلاث سيتم تجاوزها خلال 6 أسابيع في قطاع غزة .

وفي سياق متصل، أكدت منظمة الأغذية العالمية على أن الوضع في قطاع غزة معقد خصوصا حالات الجوع التي أدت إلى الوفاة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت منظمة الأغذية العالمية أنه يجب تسهيل دخول المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

أضافت منظمة الأغذية العالمية بان عدم إدخال مساعدات كافية لقطاع غزة يهدد بمجاعة فيه في ظل تسجيل عدد متزايد من الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في قطاع غزة.