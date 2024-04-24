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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: ما يجري في غزة ظلم لا نظير له.. ونتنياهو يهدد أمن المنطقة

أردوغان
أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “يجب أن نعمل على زيادة شراكتنا الاستثمارية مع ألمانيا وتعزيز تعاوننا في مجال الصناعات العسكرية”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف الرئيس التركي: “يجب أن نشعر بقلق إزاء تزايد نشاط التيارات المتطرفة في دول الغرب، وننتظر من السلطات الألمانية اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه المنظمات الإرهابية”.
 

وحول غزة، قال الرئيس التركي إن ما يجري في غزة ظلم لا نظير له، وبنيامين نتنياهو يهدد أمن المنطقة بأكملها بما في ذلك أمن شعبه، ويجب عدم التغاضي عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف أن التوتر بين إيران وإسرائيل كان مثالا على خطورة حرب غزة وعلى استقرار المنطقة.

 

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