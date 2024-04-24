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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يعلن افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، قائلا "على بركة الله أعلن افتتاح البطولة، وأتمنى التوفيق للجميع".

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مقر حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية.

وأنهى نادى الفروسية استعداداته لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

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