رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يشكر الرئيس السيسي على الرعاية الكريمة

توجه العميد الدكتور يوسف دسمال الكواري رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً:"أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للبطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية"

وأضاف "الكواري"، خلال كلمته في إنطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، قائلاً:" أننا نسجل بكل فخر واعتزاز مساهمة الوفد المصري في تعزيز مسيرة الإتحاد العربي للرياضة العسكرية وذلك من خلال التنظيم والمشاركة في عدة منافسات و لقاءات عربية عسكرية".



وتابع رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية:" أتمنى أن تكلل هذه البطولة بمستوى فني راقي و روح رياضية عالية".