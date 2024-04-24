السيسي: أشكر المسئولين والشركات على إنجاز المنشآت الرياضية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" أهنئ مصر وشعبها والأشقاء العرب، وأصبح لدينا في بلادنا العربية منشآت رياضية تليق بنا".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، :" أرحب بكل الوفود العربية المشاركة في البطولة إحنا سعداء بتواجدكم معنا في البطولة".

وتابع الرئيس السيسي:" أشكر كل من ساهم في إنجاز المنشآت الرياضية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية وأتحدث هنا عن الشركات المصرية والمسئولين المصريين ".

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية.

وأنهى نادى الفروسية استعداداته لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.