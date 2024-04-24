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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يؤيد تصريحات السيسي ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف حرب غزة

النائب الدكتور عصام
النائب الدكتور عصام خليل

يُثني حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية والمُؤكدة على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، محذرًا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، لما ستسببه من كارثة إنسانية في القطاع وتداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين.

وقال الدكتور عصام خليل ، إنه  علي المجتمع الدولي أهمية الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والعمل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع مناطق قطاع غزة.

يُشدد رئيس حزب المصريين الأحرار على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين، كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.

طالب النائب عصام خليل  المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الحرب في غزة، 
فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال و العمل الجاد نحو تحقيق حل الدولتين.


وأكد النائب عصام خليل أن الحزب بكافة أعضائه الدعم الكامل للقيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس  عبد الفتاح السيسي فيما تتخذه من قرارات أو إجراءات للحفاظ علي الأمن القومي المصري.

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