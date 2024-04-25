الهلال الأحمر: مصر وفرت خدمات عملية إجلاء المصابين الفلسطينيين في وقت قياسي

كشف لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، تفاصيل عمل الهلال الأحمر لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين.

وقال لطفي غيث في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم تجهيز صالة للمسافرين عبر مطار العريش ووحدة للجوازات".

وأضاف لطفي غيث:" مصر تقوم بتقديم الخدمة الطبية للمصابين الفلسطينيين ومصر وفرت كافة الخدمات الخاصة بعملية الإجلاء للمصابين الفلسطينيين في وقت قياسي ".

وتابع لطفي غيث:" مطار العريش الدولي محوري ويستقبل المساعدات الإنسانية التي تأتي من مختلف دول العالم والموجهة لقطاع غزة كما يستقبل مطار العريش الوفود التي تأتي إلى مصر لمتابعة عملية إيصال المساعدات لغزة ".

واكمل لطفي غيث:" يتم تقديم كافة الخدمات للمصابين الفلسطينيين فور دخولهم على الأراضي المصرية ".