الهلال الأحمر: استقبلنا أكثر من 1000 طائرة مساعدات غذائية لغزة

تحدث لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري عن تعامل مطار العريش مع الحرب على غزة، قائلا: المطار استقبل أكثر من 1000 طائرة مساعدات غذائية خاصة بمساعدات غزة.



وأضاف لطفي غيث خلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي، المذاع على قناة ”صدى البلد"، من مطار العريش، أنه تم استقبال أكثر من 1000 طائرة مساعدات غذائية في مطار العريش، متابعا: ما حدث في مطار العريش العسكري لم يحدث من قبل في تقديم الخدمات اللوجستية.



وأوضح أن المساعدات الطبية كانت تتطلب توفير سيارات مبردة للحفاظ على الأدوية وتوصيلها إلى الشعب الفلسطيني، ولذلك كان لها الأولوية في النقل.



ولفت غلى أن هناك شهادة دولية بدور الهلال الأحمر المصري في تخفيض النفقات الخاصة بالنقل الجوي للمساعدات الغذائية".



