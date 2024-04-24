الهلال الأحمر المصري: نقوم بدور لوجستي في استقبال المساعدات الغذائية لأهالي غزة.. فيديو

تحدث الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، عن جهود تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وقال الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة، من ميناء رفح البري، إنه تم تجهيز أول شاحنة مساعدات غذائية لأهالي غزة يوم 8 أكتوبر بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أن المخازن الاستراتيجية للهلال الأحمر المصري وجهت فريق لإدارة الأزمة لدخول المساعدات الغذائية لقطاع غزة.

واسترسل أن هناك دورا لوجستيا نقوم به في استقبال المساعدات الغذائية لأهالي غزة، قائلا: "دورنا التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني على استلام وتسليم شاحنات المساعدات".

وأوضح أنه تم دخول شاحنتين مساعدات طبية وغذائية بعد يومين من بداية الأزمة، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر المصري يعتبر منظومة لمساندة الدولة في الأزمات والطوارئ، قائلا: "نقدم عملنا بصورة احترافية وسريعة في تنفيذ المهام المكلفين بها".



وتابع الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أنه على الفور تم تفعيل الشبكة اللوجستية لتقديم المساعدات الغذائية لأهالي غزة، قائلا: "لدينا مخازن استراتيجية للهلال الأحمر المصري في القاهرة والإسماعيلية وتم تجهيز منطقة لوجستية أخرى في رفح".



ولفت الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إلى أنه يتم فحص الشاحنات في المنطقة اللوجستية والتأكد من مطابقتها للصلاحية والشروط، موضحا أنه يتم فحص محتويات الشاحنة للتأكد من صلاحيتها لمدة طويلة وجاهزية الشاحنة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أنه يتم فحص الشاحنات في المنطقة اللوجستية والتأكد من مطابقتها للصلاحية والشروط، موضحا أنه يتم فحص محتويات الشاحنة للتأكد من صلاحيتها لمدة طويلة وجاهزية الشاحنة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية.

