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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يكشف حقيقة إرسال مصر سلعا فاسدة إلى قطاع غزة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة إرسال مصر سلعا فاسدة إلى قطاع غزة.

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رقم ضخم .. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تكلفة إعادة إعمار غزة.. فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة، من ميناء رفح البري،: يتم فحص كل كراتين السلع الغذائية المقدمة للشعب الفلسطيني والتأكد من تاريخ صلاحية كل السلع الغذائية المقدمة للشعب الفلسطيني.

 

ونفى الإعلامي أحمد موسى صحة ما يدعيه أعداء الوطن من دخول سلع غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي للشعب الفلسطيني، موضحا  أن أعداء الوطن يبثون أكاذيب طوال الوقت عن دور مصر في دخول المساعدات من معبر رفح.

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، إن هناك غرفة عمليات كبيرة بمشاركة كل مؤسسات الدولة لتسهيل دخول الشاحنات إلى أهالي غزة، مضيفا أن غرفة العمليات تضم القوات المسلحة والداخلية ومجلس الوزراء والصحة والهلال الأحمر والمخابرات والأمن الوطني.

 

وأكد أن آلاف الأطنان من السلع الغذائية تم فحصها والتأكد من سلامتها من أجل الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من وجه بسرعة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

 

وأشار إلى أن مصر حريصة على سلامة السلع الغذائية المقدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر لا تنتظر كلمات الشكر من أحد لجهودها في دعم الشعب الفلسطيني في وقت لم يستطع الأمين العام للأمم المتحدة أو أمريكا من إدخال أي شاحنات مساعدات إنسانية إلى أهالي غزة.
 

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أحمد موسى يكشف حقيقة إرسال مصر سلعا فاسدة إلى قطاع غزة.. فيديو


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