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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محدش يقدر يقرب من سور الحدود المصرية.. أحمد موسى: سيناء ملك للمصريين

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تدعم وتساند أهالي فلسطين والقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، معقبا: "مصر على مدار تاريخها تساند وتدعم القضية الفلسطينية".

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وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة، من ميناء رفح البري: كل رؤساء مصر دعموا القضية الفلسطينية، والجيش المصري حارب من أجل فلسطين والدولة المصرية وضعت مقدراتها من أجل القضية الفلسطينية.

وأشار: "مصر لا تحتاج شهادة المغرضين والأصوات الفارغة ومروجي الشائعات حول دور الدولة المصرية في القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة".

محدش يقدر يقرب من سور الحدود المصرية

 

وأكد موسى أن مصر قادرة على حماية حدودها من أي اعتداء خارجي، متابعا: “لا أحد يجرؤ على الاقتراب من سور الحدود المصرية، محدش يقدر يقرب من سور الحدود المصرية”، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2015 بعد وقوع عملية إرهابية ضخمة، أكد أن « سيناء يا تبقى للمصريين أو نموت».

وأكد موسى أن سيناء ملك للمصريين عبر أجيال تسلم الراية للأجيال القادمة، قائلا: فخور وأنا على أرض سيناء الحبيبة التي عادت إلى الوطن بدماء أبنائها في حرب أكتوبر.

وأوضح أن الرئيس السادات رفع علم مصر في العريش على أرض سيناء الحبيبة، ونحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء في 25 إبريل من كل عام، مؤكدا أن مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل إعادة أرض سيناء إلى الوطن.

 

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