نجم البرازيل مُهدد بالغياب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة

أفادت مصادر مُقرّبة من نادي ريال مدريد والمنتخب البرازيلي لوكالة رويترز أن إيدر ميليتاو، مدافع المنتخب البرازيلي، مُعرّض لخطر الغياب عن كأس العالم بعد إصابته في أوتار الركبة.

أكّد ريال مدريد في منتصف الأسبوع أن ميليتاو شعر بألمٍ طفيفٍ خلال التحامٍ قبل نهاية الشوط الأول بقليل في مباراة الفوز على ألافيس يوم الثلاثاء، وأشار فورًا إلى رغبته في الخروج من الملعب.

وبينما بدا مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، متفائلًا في البداية بعد المباراة، كشف فحص الرنين المغناطيسي لاحقًا عن إصابة عضلية في أوتار الركبة في ساق ميليتاو اليسرى.

وكانت إذاعة كوبي الإسبانية أول من ذكر أن الإصابة هي انتكاسة للإصابة التي تعرّض لها في ديسمبر، والتي قد تتطلّب جراحة وتُبعده عن كأس العالم، الذي ينطلق بعد أقل من 50 يومًا. وقد أكّدت رويترز هذا التقرير من مصادر عديدة.



يواجه اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا الآن انتظارًا مليئًا بالقلق. أفادت مصادر لوكالة رويترز أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي والإعلان عنه يوم الاثنين، عندما يخضع ميليتاو لسلسلة جديدة من الفحوصات مع أطباء ريال مدريد لتحديد الخطوات التالية.

وتمثل هذه الضربة الأخيرة انتكاسة أخرى للمدافع البرازيلي، الذي عانى من سلسلة من الإصابات في المواسم الأخيرة، بما في ذلك تمزق الرباط الصليبي الأمامي لعامين متتاليين.