أحمد موسى: الجيش المصري حارب من أجل فلسطين والدولة وضعت مقدراتها لحل القضية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السادات خلال معاهدة السلام كان يعمل على التوازي مع الأشقاء في فلسطين لإعادة أرضهم.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة، من ميناء رفح البري،: الرئيس السادات قرر إعادة سيناء بعمل عسكري ثم انتصر في حرب أكتوبر 73 على إسرائيل.

وأشار: مصر تدعم وتساند أهالي فلسطين والقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، مؤكدا أن مصر على مدار تاريخها تساند وتدعم القضية الفلسطينية.

وتابع: كل رؤساء مصر دعموا القضية الفلسطينية، والجيش المصري حارب من أجل فلسطين والدولة المصرية وضعت مقدراتها من أجل القضية الفلسطينية، موضحا أن الرئيس السيسي يعمل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية من أجل القضية الفلسطينية.

