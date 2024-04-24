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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من أمام معبر رفح.. أحمد موسى : مصر ضحّت كثيرا لاسترداد سيناء

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أعادت أرض سيناء في 25 إبريل 1982 وأصبح عيدا لتحريرها وكان الاحتفال من رفح.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة، من ميناء رفح البري،: منذ 40 عاما هذه الأرض رفرف عليها علم مصر بعد تحريرها في 25 إبريل عام 1982.

 

وأشار إلى أن الرئيس السادات اتخذ قرار الحرب لإعادة أرض سيناء المحتلة من العدو الإسرائيلي، موضحا أن الرئيس السادات قرر إعادة سيناء بعمل عسكري ثم انتصر في حرب أكتوبر 73 على إسرائيل.


واسترسل: تم توقيع معاهدة السلام في 26 مارس 1979 بين مصر وإسرائيل، والمعاهدة حددت 6 مراحل لإنسحاب العدو الإسرائيلي من سيناء، والمرحلة الأولى لإنسحاب إسرائيل من سيناء كانت من العريش بعد شهرين في 26 مايو 1979.

وأكد أن الرئيس السادات رفع علم مصر في العريش على أرض سيناء الحبيبة، ونحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء في 25 إبريل من كل عام، مؤكدا أن مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل إعادة أرض سيناء إلى الوطن.

أحمد موسى 25 إبريل الإعلامي أحمد موسى الرئيس السادات رفح سيناء بذكرى تحرير سيناء تحرير سيناء حرب أكتوبر 73

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