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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى يشارك في افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية

الأعلامى أحمد موسى
الأعلامى أحمد موسى

يشارك الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتى” بقناة “صدى البلد”، فى افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية.

 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

انطلقت النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية، لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات.

 

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

https://www.youtube.com/live/ELzImLtiNIU?si=9J7zU5l6Hnvkf4Pa

 

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