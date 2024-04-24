رقم ضخم .. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تكلفة إعادة إعمار غزة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الغرب لم يقدم أي مساعدات لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الغرب لا يزال يبحث تقديم مساعدات بقيمة 2 مليار دولار لدعم الشعب الفلسطيني.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة، من ميناء رفح البري، أن غزة تحتاج إلى 60 مليار دولار لإعادة إعمارها، قائلا:" دماء الشهداء الفلسطيني منذ بداية الأزمة لا تساوي أموال العالم".

وأشار: هناك 40 ألف شهيد و80 ألف مصاب فلسطيني وتدمير غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، مبينا أن مصر قدمت مساعدات إنسانية وغذائية كبيرة لأهالي غزة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي وجه بفتح مطار العريش لاستقبال دخول المساعدات الإنسانية من العالم إلى أهالي غزة، مشددا على أن مصر تقوم بالتنسيق مع دول العالم الراغبة في توصيل مساعدات إلى أهالي غزة.



واسترسل أن مصر قدمت 80 % من حجم المساعدات الغذائية والإنسانية لأهالي غزة، مؤكدا أن مصر تقدم مساعدات عاجلة لأشقائنا في غزة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ودورها دعم أشقائنا في غزة، مضيفا أن مصر قدمت إفطار وسحور لأهالي غزة في شهر رمضان.

وأوضح أن أمريكا تدعي أنها تتحدث عن حقوق الإنسان وفي نفس الوقت تقدم مساعدات لإبادة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى ، مشيرا أن إسرائيل حصلت على دعم من الدول الكبرى قيمته 120 مليار دولار لتقتل الشعب الفلسطيني.