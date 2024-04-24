الاحتلال يعطل دخول المساعدات.. أحمد موسى: مصر مقفلتش معبر رفح ثانية |فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تغلق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، معقبا: "المعبر ماتقفلش ثانية".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة، من ميناء رفح البري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يعطل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.



وأشار: مصر تدعم وتساند أهالي فلسطين والقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، مؤكدا أن مصر على مدار تاريخها تساند وتدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أن نتنياهو يعرقل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، مشير إلى أن إسرائيل تقوم بتفتيش الشاحنات وفحصها لأكثر من 7 ساعات بدلا من 5 دقائق.