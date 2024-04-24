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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يرد على نتنياهو| ويكشف حقيقة عرقلة مصر دخول المساعدات لغزة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لم تتأخر في مرور الشاحنات من معبر رفح البري، مضيفا أن القنوات المعادية تبث شائعات مغرضة بشأن دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح.

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الاحتلال يعطل دخول المساعدات.. أحمد موسى: مصر مقفلتش معبر رفح ثانية |فيديو

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أحمد موسى: الجيش المصري حارب من أجل فلسطين والدولة وضعت مقدراتها لحل القضية


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة، من ميناء رفح البري، أن نتنياهو يدعي كذبا أن مصر تعرقل دخول المساعدات إلى غزة، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات من الجانب الآخر ويدعي أن مصر هي المسئولة.

 

وتابع: كل رؤساء مصر دعموا القضية الفلسطينية، والجيش المصري حارب من أجل فلسطين والدولة المصرية وضعت مقدراتها من أجل القضية الفلسطينية، موضحا أن الرئيس السيسي يعمل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية من أجل القضية الفلسطينية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 6 معابر أخرى بخلاف معبر رفح البري لدخول المساعدات، قائلا: "جوتيريش زار معبر رفح البري وتأكد من سهولة دخول المساعدات الإنسانية عبر مصر".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن قيادات أوروبية زارت معبر رفح البري وتأكدوا من دور مصر الإيجابي في دخول المساعدات إلى أهالي غزة، لافتا إلى أن الوفد الأوروبي الذي زار معبر كرم أبو سالم تأكد من حجم معاناة الجهات والمؤسسات المختلفة لتوصيل المساعدات إلى أهالي غزة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي وجه بفتح مطار العريش لاستقبال دخول المساعدات الإنسانية من العالم إلى أهالي غزة، مشددا على أن مصر تقوم بالتنسيق مع دول العالم الراغبة في توصيل مساعدات إلى أهالي غزة.
 

 

 

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