معامل متطورة وتدريب عملي لأول مرة بالصعيد.. افتتاح فرع جديد للمعهد القومي للجودة بأسيوط



افتتحت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فرعًا جديدًا للمعهد القومي للجودة بمحافظة أسيوط، في خطوة تستهدف دعم منظومة التدريب والتأهيل بمحافظات الصعيد، من خلال إتاحة برامج تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي داخل معامل مجهزة بأحدث الإمكانيات.



ويُعد الفرع الجديد إضافة مهمة لمنظومة التدريب الفني، حيث يوفر لأول مرة بالصعيد تدريبًا عمليًا داخل معامل متطورة تابعة للهيئة، بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر الفنية وتأهيلها وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن التوسع في خدمات المعهد القومي للجودة داخل محافظات الصعيد يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، موضحًا أن الاهتمام بتنمية الصعيد يمثل أحد أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن إتاحة التدريب المعملي المتخصص داخل محافظة أسيوط يتيح فرصًا تدريبية متكاملة دون الحاجة للانتقال إلى القاهرة، بما يحقق العدالة في توزيع خدمات الجودة ويدعم التنمية الصناعية بالمحافظات.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تستهدف أيضًا تعزيز نشر ثقافة الجودة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعهد القومي للجودة، بما ينعكس على تحسين كفاءة الإنتاج ورفع تنافسية الصناعة المحلية.