أحمد موسى: لن يستطيع أحد إغلاق ميناء رفح البري أمام المساعدات لأهالي غزة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تعنتا إسرائيليا ومعاناة كبيرة لدخول الشاحنات إلى أهالي غزة.



وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، في حلقة خاصة، من ميناء رفح البري،: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بسبب منعها دخول المساعدات لأهالي غزة.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري هو المسئول وحلقة الاتصال لدخول المساعدات الغذائية من دول العالم إلى أهالي غزة، موضحا أن المصابين الفلسطينيين دخلوا إلى مصر لتلقى العلاج في مستشفياتها"، مشددا على أنه يجب عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأكاذيب ضد الدولة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لن يستطيع أحد إغلاق ميناء رفح البري أمام المساعدات لأهالي غزة، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يضرب ميناء رفح البري وإنما قصف بوابة رفح الفلسطينية.

وأوضح موسى، أن هناك غرفة عمليات كبيرة بمشاركة كل مؤسسات الدولة لتسهيل دخول الشاحنات إلى أهالي غزة، مضيفا أن غرفة العمليات تضم القوات المسلحة والداخلية ومجلس الوزراء والصحة والهلال الأحمر والمخابرات والأمن الوطني.

وأشار إلى أن قيادات أوروبية زارت معبر رفح البري وتأكدوا من دور مصر الإيجابي في دخول المساعدات إلى أهالي غزة، لافتا إلى أن الوفد الأوروبي الذي زار معبر كرم أبو سالم تأكد من حجم معاناة الجهات والمؤسسات المختلفة لتوصيل المساعدات إلى أهالي غزة.