تخصيص 100 فدان في جنوب سيناء لإنشاء فرع جديد لجامعة السويس.. تفاصيل

أكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة قناة السويس، أنه هناك طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي بسيناء في عهد الرئيس السيسي.

وقال أشرف حنيجل في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"تصنيف الجامعات المصرية ارتفع في الآونة الأخيرة وذلك بفضل تطوير التعليم الجامعي وإضافة جامعات جديدة ".

وتابع أشرف حنيجل :" الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات وإدخال تخصصات جديدة ومتنوعة تواكب متطلبات سوق العمل ".

وأكمل اشرف حنيجل :" تم تخصيص 100 فدان في جنوب سيناء لإنشاء فرع جامعة السويس ".