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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«التعليم العالي» تشيد بالأداء المتميز لكورال «هارموني عربي» التابع لجامعة عين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشجيع وتنمية مواهب الطلاب، أشاد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، بالأداء المتميز لكورال "هارموني عربي" التابع لجامعة عين شمس، واصفًا إياه بـ "الأداء الرائع".

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية للجامعات المصرية تحت شعار "مصر حرة آمنة سالمة"، والذي أقيم تحت رعاية قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة السويس.

وقدم همام الشكر لجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة ، على موافقته لتقديم فريق هارموني عربي للحفل، وأبدع الكورال في أدائه الفني، حيث قدم فقرة موسيقية رائعة نالت إعجاب الحضور في جو ساده البهجة وقدموا الاغاني الوطنية التي تعبر عن اعياد تحرير سيناء، تحت قيادة المايسترو محمود وحيد.

ويُعد كورال هارموني عربي واحدًا من الفرق الموسيقية الشابة الواعدة التي تلقى دعمًا كاملًا من جامعة عين شمس، حيث وفرت له كافة الإمكانيات اللازمة من مسارح ومعدات صوتية وآلات موسيقية ودعم مادي ومعنوي لتنمية مواهبه.

وشارك الكورال في العديد من الفعاليات والبرامج التليفزيونية، مؤكدًا نجاحه في الوصول إلى الجماهير بفضل موهبته الفريدة.

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