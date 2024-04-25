استخدمه صح.. 4 نصائح للحصول على معلومات دقيقة من الذكاء الاصطناعي

إذا كنت تبحث عن كيفية الحصول على إجابات صحيحة ودقيقة من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فيما يلي وفقا لموقع “wired ”بعض النصائح للحصول على إجابات دقيقة



1- كوني محددة قدر الإمكان

إذا كنت تستخدمين أي من روبوتات الذكاء الاصطناعي وتريد الحصول على إجابات دقيقة، فأنت بحاجة إلى إخباره بالضبط بما تريد وعليك إضافة المزيد من المعلومات للحصول على إجابة دقيقة فكلما كنت مُحددًا أكثر في أثناء كتابة المطالبة فستحصل على إجابات دقيقة من روبوت الدردشة.



2-ابتعدي عن الأجابات الأولى

عند استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT بنحو متكرر ينبغي عدم اخذ دائمًا الأجابات الأولى كما هي، بل عليك طرح المزيد من الأسئلة للحصول على الكثير من المعلومات.



3- عدة طلب مهام في المرة الواحدة

يمكن لروبوتات الذكاء الاصطناعي القيام بالإجابة عن استفسار واحد فقط في كل مرة،وبمجرد الحصول على إجابة لمطلب واحد، يمكنك الانتقال إلى التالي حتى الحصول على جميع المعلومات التي تريدها.



4- أخبار روبوت الذكاء الاصطناعي

يجب عليك إخبار روبوت الذكاء الاصطناعي بما لا تريد تضمينه في الإجابة، وفي هذه الحال، ستمنحك أداة الذكاء الاصطناعي إجابات دقيقة ومناسبة.