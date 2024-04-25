اليوم.. ختام مهرجان أسوان الدولى الثامن لأفلام المرأة

يقام حفل ختام مهرجان أسوان الدولى الثامن لأفلام المرأة، اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء فعالياته التي بدأت منذ يوم 20 أبريل الماضي.

ويشهد الحفل الختامى إعلان جوائز ونتائج مسابقات الأفلام التي أقيمت خلال المهرجان، حيث سبق وكشفت إدارة المهرجان، لجان تحكيم الدورة الثامنة، والتي تشهد عرض 76 فيلما ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة من 36 دولة.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين.

مهرجان

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون، وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.